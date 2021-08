La definizione e la soluzione di: Capo in maglia con le maniche ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PULLOVER

Curiosità/Significato su: Capo in maglia con le maniche ing Sponsorizzazioni nel calcio italiano - sponsorizzazione con un marchio extrasettore, la ING Direct, che fino al dicembre 2006 poté così apporre il proprio logo su entrambe le maniche di arbitro, 101 ' (10 475 parole) - 18:14, 21 ago 2021

Altre definizioni con capo; maglia; maniche; Il Togliatti che fu a capo del Partito Comunista; Il tipico copricapo messicano; Il boss che era considerato il capo dei capi; Si fanno a Natale e Capodanno; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Una maglia con colletto; La scritta sulla maglia degli atleti yankee; Il vescovo milanese che combatté ariani e manichei; Una camicetta molto scollata e senza maniche; Orlo rovesciato di maniche o pantaloni; Camicetta senza maniche; Ultime Definizioni