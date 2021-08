La definizione e la soluzione di: Le bustarelle... in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Tangenti

Curiosità/Significato su: Le bustarelle... in geometria Megaditta Fonelli (che in seguito diviene il Mega Direttore Naturale dell'azienda). In Fantozzi va in pensione vengono descritti gli uffici Bustarelle e Tangenti 12 ' (1 226 parole) - 17:28, 15 lug 2021

