La definizione e la soluzione di: Li aspetta l'esercito in difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RINFORZI

Altre definizioni con aspetta; esercito; difficoltà; La stanza destinata a chi aspetta; Si aspetta l’impossibile; Un'aspettativa infranta; Si aspettano quelli di fine stagione; Corpo dell'esercito con la piuma sul cappello; Iscrivere nelle fila dell'esercito; L'esercito del Terzo Reich; Un pezzo grosso dell'Esercito; Procedere con difficoltà; Zeppa di difficoltà; Fare, ma con grande difficoltà; Ci si arrampica... chi è in difficoltà!; Ultime Definizioni