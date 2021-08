La definizione e la soluzione di: Altra parola per chiamare i guardiani dei fari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Lanternai

Curiosità/Significato su: Altra parola per chiamare i guardiani dei fari Episodi de L'ispettore Derrick (sezione Una candela per l'assassino) ha scritto su un pezzo di carta una parola: Scuola. Per i due poliziotti si tratta di un indizio importante per scovare l'assassino. Titolo originale: 146 ' (11 189 parole) - 15:35, 30 ago 2021

