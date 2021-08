La definizione e la soluzione di: Un abito elegante in due o più pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Completo

Curiosità/Significato su: Un abito elegante in due o piu pezzi Moda cappelli a Cloche. La moda propose un nuovo modo di intendere l'abito: pratico, semplice, di costo contenuto, elegante. Antesignana di questo nuovo modo 93 ' (13 250 parole) - 22:05, 12 ago 2021

Altre definizioni con abito; elegante; pezzi; Come un vecchio abito... accantonato; Abito per cerimonia; L'abito indossato dall'imperatore Enrico IV a Canossa; Abito di monaci; Portamento elegante; __ Street, elegante via di Mayfair, a Londra; Signorilmente elegante; Che hanno uno stile linguistico ricco ed elegante; Minuscoli pezzi di un oggetto che si è rotto; Le auto vecchie e a pezzi; I pezzi che danno pregio alla collezione; Ha vari pezzi; Ultime Definizioni