La definizione e la soluzione di: Abbandonare un luogo per mettersi in sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EVACUARE

Curiosità/Significato su: Abbandonare un luogo per mettersi in sicurezza sicurezza nucleare di un maggiore impegno per garantire la sicurezza nucleare e migliorare la reazione agli incidenti: David Lochbaum, principale esperto di sicurezza nucleare 123 ' (12 800 parole) - 19:57, 20 ago 2021

