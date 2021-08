La definizione e la soluzione di: Sono in testa al treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Curiosità /Significato su: Sono in testa al treno Giù la testa treno viene osannato di nuovo dalla folla. Nel treno, ora in mano ai rivoluzionari, Juan e John incontrano alcuni capi e Villega; con loro pensano al 14 ' (1 891 parole) - 11:53, 5 giu 2021

Lo sono le rose del mazzo; Così a volte sono le illusioni; Sono pari nel chilo; Sono a coppie nel garofano; Si ripete in Giù la testa; In testa in aereo; Protesta... sedentaria; Chi I'ha al collo non sa più dove sbattere la testa!; Era un treno veloce; Indica l'elettrotreno sull'orario; L'elettrotreno sull'orario; L'elettrotreno sull'orario;