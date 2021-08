La definizione e la soluzione di: Quelli di sodio, stronzio e magnesio si usano in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Salicilati

Curiosità/Significato su: Quelli di sodio, stronzio e magnesio si usano in medicina Idrossido di magnesio all'idrossido di magnesio. Successivamente l'idrossido di magnesio è precipitato per aggiunta di una base forte. In genere si usano idrossido di calcio (reazione 8 ' (771 parole) - 16:32, 14 feb 2021

