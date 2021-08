La definizione e la soluzione di: Pronta per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Arata

Curiosità/Significato su: Pronta per la semina Allium cepa (sezione semina) prossimità della semina. È bene quindi evitare concimazioni prima della messa a dimora della cipolla, ma bensì qualche mese prima della semina. Una corretta 33 ' (3 889 parole) - 23:27, 19 ago 2021

