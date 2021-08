La definizione e la soluzione di: Mettere in pratica il programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Eseguire

Curiosità/Significato su: Mettere in pratica il programma programma Apollo Il programma Apollo fu un programma spaziale statunitense che portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Concepito durante la presidenza di Dwight 133 ' (15 635 parole) - 19:33, 31 lug 2021

Altre definizioni con mettere; pratica; programma; Un galletto da mettere in pentola; Induce a mettere il naso dappertutto; Rimettere in sesto; Mettere a posto le irregolarità che si trascinavano dal passato; Lo praticano gli asceti indiani; Si pratica zigzagando; Lo pratica lo sportivo che fa le regate; Si pratica con una lenza; Si programmano d'inverno; L'ente spaziale che avviò il programma Apollo; Il tasto del computer per uscire da un programma; Alto storico, divertente programma radiofonico; Ultime Definizioni