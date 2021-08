La definizione e la soluzione di: Cosi erano detti i poeti come il Metastasio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cesarei

Curiosità/Significato su: Cosi erano detti i poeti come il Metastasio Roma quando furono costruiti i grandi teatri (l'Alibert, l'Argentina) e si diffuse il melodramma del romano Pietro Metastasio. Il teatro, dopo un declino nella 199 ' (19 613 parole) - 14:09, 29 ago 2021

