Soluzione 5 lettere : Lauda

Curiosità/Significato su: Un componimento come il Cantico di frate Sole Cantico delle creature Il Cantico delle creature (Canticum o Laudes Creaturarum), anche noto come Cantico di fratello Sole, è un Cantico di San Francesco d'Assisi composto intorno 30 ' (3 495 parole) - 19:17, 1 giu 2021

