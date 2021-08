La definizione e la soluzione di: In città e nel villaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Curiosità/Significato su: In citta e nel villaggio Paolo villaggio Gabriele Salvatores e Marco Ferreri. Paolo villaggio nasce a Genova il 30 dicembre 1932 insieme al fratello gemello dizigote Piero villaggio (1932-2014), futuro 140 ' (15 847 parole) - 00:06, 24 ago 2021

