La definizione e la soluzione di: Lo fa chi c'è per quando non ci sarà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Testamento

Curiosità/Significato su: Lo fa chi c e per quando non ci sara sara Simeoni sara Simeoni (Rivoli Veronese, 19 aprile 1953) è un'ex altista italiana, medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980. È stata primatista mondiale 17 ' (849 parole) - 19:57, 9 ago 2021

Altre definizioni con quando; sarà; Uno si arrabbia quando gli scappa; La figura retorica che si applica dicendo Che bella giornata! ... quando piove; Quando si rompe, lo si ingessa; Si abbassa quando si sbadiglia; Lo sarà oggi domani; Sarà una pianta; Oggi lo sarà domani; Domani lo sarà oggi; Ultime Definizioni