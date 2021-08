La definizione e la soluzione di: Attrezzo, oggi vietato, per la cattura di uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : Panione

Altre definizioni con attrezzo; oggi; vietato; cattura; uccelli; Attrezzo per estirpare le erbe; Può lanciare il suo attrezzo a 90 m; Un attrezzo per dissodare le zolle; Un attrezzo a denti sporgenti del falegname; Arreda e riscalda i soggiorni 25 delle case d'epoca; Appoggi per chi sale o scende; Lo sarà oggi domani; Si dice poggiando la mano sul naso; Vietato come il frutto che mangiò Eva; Un sistema di caccia vietato da tempo; Sistema di reti per la cattura di volatili, ormai vietato; E' vietato in certe vie; La cattura del colpevole; Indagare per la cattura; Si spicca per la cattura; Mammiferi sdentati che catturano le prede con la lunga lingua; Trasferirsi... Come uccelli; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Uccelli di palude; Relativo all'allevamento degli uccelli;