La definizione e la soluzione di: E' adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Aia

Curiosità/Significato su: E adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano

Altre definizioni con adatta; sgranarvi; legumi; battere; grano; Adattarsi; L'adattamento d'un abito già confezionato a una persona; La capacità di adattarsi a situazioni diverse; L'idea di uno show TV adattabile all'estero ing; Legumi sferici; Una leguminosa esotica; Legumi ottimi gratinati; Racchiude in sé i semi delle piante leguminose; Chi I'ha al collo non sa più dove sbattere la testa!; Il cilindro che la palla da bowling deve abbattere; L'ha ricevuto chi è andato a sbattere; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; Il corn che si sgranocchia; La trebbiatura del grano; Misura per grano; Il grano lo è al pari dell'avena; Ultime Definizioni