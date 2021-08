La definizione e la soluzione di: La stagione in cui inizia l'anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Inverno

Curiosità/Significato su: La stagione in cui inizia l anno Falò di inizio anno I falò di inizio anno sono una tradizione popolare dell'Italia nord-orientale e dell’Emilia occidentale consistente nel bruciare delle grandi cataste 7 ' (560 parole) - 14:31, 6 ago 2021

