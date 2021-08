La definizione e la soluzione di: Sperano in un errore giudiziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Rei

Curiosità/Significato su: Sperano in un errore giudiziario Disastro del Vajont (categoria Alluvioni e inondazioni in Italia) accertate in sede giudiziaria e, pur ritenendo di essere stato male interpretato, si scusò comunque: "Con questo, non intendo difendere un errore. Lo commisi 151 ' (18 657 parole) - 19:01, 20 ago 2021

