La definizione e la soluzione di: La sigla dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Curiosità/Significato su: La sigla dell Organizzazione Mondiale per la Sanita Organizzazione delle Nazioni Unite OMPI - Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (Ginevra) OMS - Organizzazione Mondiale della sanità (Ginevra) OMM - Organizzazione meteorologica 131 ' (13 406 parole) - 15:27, 27 ago 2021

Altre definizioni con sigla; dell; organizzazione; mondiale; sanità; Una sigla a piè di pagina; Raduna gli Scarponi sigla; Sigla che si valuta con CHF, GBP e USD; Sigla da bibite; Una risposta dell'esitante; I piccoli della scrofa; La Melissa della televisione; La seconda parte della gita; Vi ha sede l'Organizzazione Mondiale della Sanità; L'organizzazione per lanciare i divi dello spettacolo; Nota organizzazione federale degli USA sigla; L'organizzazione dell'ONU per la sanità; Vi ha sede l'Organizzazione Mondiale della Sanità; Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell'88; Scuderia vincitrice del mondiale di Formula 1 1996; Si occupa della sanità mondiale; Vi ha sede l'Organizzazione Mondiale della Sanità; Gestiscono la sanità in un territorio; Gestiscono la sanità del territorio; Gestiscono la sanità; Ultime Definizioni