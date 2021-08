La definizione e la soluzione di: In mezzo alla casseruola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ER

Curiosità/Significato su: In mezzo alla casseruola Saltiere una casseruola a bordi bassi, con fondo spesso, particolarmente adatta per la cottura di vivande «sautè». Il saltiere è, in effetti, una via di mezzo tra 955 byte (108 parole) - 18:17, 14 feb 2021

In mezzo all'ambiente; Sono in mezzo ai contrafforti; Nel bel mezzo di febbraio; Mezzogiorno... a Paris; La Fallaci che ha scritto Lettera a un bambino mai nato; E' vicino alla Galleria di Milano; Un albero simile alla quercia; __ Island: a New York, di fronte alla Statua della Libertà; Fondo di casseruola;