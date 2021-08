La definizione e la soluzione di: Comune del Genovese famoso per l'industria degli orologi da campanile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Uscio

Curiosità/Significato su: Comune del Genovese famoso per l industria degli orologi da campanile Rapallo (categoria P625 letta da Wikidata) Genova, Nuova Editrice Genovese, 1910-2002. Fonte dal sito del Comune di Rapallo-Storia, su Comune.rapallo.ge.it. URL consultato l'8 agosto 2012. Fonte 141 ' (15 760 parole) - 17:00, 11 ago 2021

Altre definizioni con comune; genovese; famoso; industria; degli; orologi; campanile; Un comune del Piemonte, famoso per il castello dei Savoia; Il più comune dei rampicanti; E’ formata da agenti del Comune; Se è comune, si di mezza; Disco di Fabrizio De André in genovese __ de mä; Il poeta genovese nominato senatore a vita; Via genovese celebrata nella canzone di De André; Gilberto indimenticato interprete del teatro genovese; Il famoso Camillo Benso; Un famoso cane poliziotto della Tv; Lo stilista del famoso Emporio; E' famoso quello da Pietrelcina; Tinte... industriali; L'Olivetti grande industriale; Tipo di industria che produce filati; Grande industriale; La congiunzione degli Inglesi; Fecondava le terre degli Egizi; Rivela i falli degli arbitri; Celebre autodromo degli Stati uniti; Un minuscolo lubrificatore dell'orologiaio; Lo scandire dei secondi di un orologio; La parte leggibile dell'orologio; Famosa Casa di orologi; Si diffonde dal campanile; Si battono dal campanile; Nella moschea somiglia a un campanile; Echeggia dal campanile; Ultime Definizioni