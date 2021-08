La definizione e la soluzione di: La tendenza culturale prevalente in un periodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Mainstream

Curiosità/Significato su: La tendenza culturale prevalente in un periodo Storiografia (sezione Burckhardt e la nascita della storia culturale) vitale (sono di questo periodo gli Annales di Claudio Quadrigario e di Valerio Anziate), si manifestò una tendenza a ridurre la trattazione entro limiti 64 ' (8 513 parole) - 21:42, 17 ago 2021

