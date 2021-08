La definizione e la soluzione di: In molte formano uno sciame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Api

Curiosità/Significato su: In molte formano uno sciame Physarum polycephalum strutture, che si verifica la meiosi e le spore si formano. Gli sporangi si formano all'aperto in modo che le spore che rilasciano saranno diffuse da 9 ' (1 134 parole) - 18:08, 19 ott 2019

Un titolo per chi segna molte reti; Una mèta di molte comparse; Un marchio di molte biro; Si gioca in molte sale; Formano la cassa toracica; Sedici formano una libbra; I cicli che formano la storia; Trasformano la calce in calcare; Verdure: cucinate in forno con la besciamella; In mezzo allo sciame; Ospita uno sciame;