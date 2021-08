La definizione e la soluzione di: Hanno un diavolo per capello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Irati

Curiosità/Significato su: Hanno un diavolo per capello Loriano Macchiavelli signora perbene, Einaudi, 2006; Mondadori, 2017 Sarti Antonio: un diavolo per capello, Il Giallo Mondadori n. 1642, 1980; Einaudi, 2008 Sarti Antonio: 28 ' (3 628 parole) - 16:29, 6 lug 2021

