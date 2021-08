La definizione e la soluzione di: In fondo alla cornea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EA

Curiosità/Significato su: In fondo alla cornea Occhio (sezione cornea) defluisce nella camera anteriore, davanti alla quale si trova la cornea. Il limbus è la zona di giunzione tra cornea e sclera, qui l'epitelio corneale si fonde 49 ' (6 603 parole) - 12:36, 23 mag 2021

E' profondo al largo; Così è il fondo della palude; Gara sciistica di fondo; In fondo al loft; Un albero simile alla quercia; __ Island: a New York, di fronte alla Statua della Libertà; Nascosto, sottratto alla vista; Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo; Infezione batterica di congiuntiva e cornea;