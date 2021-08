La definizione e la soluzione di: Un uccello come la rondine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Migratore

Curiosità/Significato su: Un uccello come la rondine Hirundo rustica ( rondine comune) La rondine comune (Hirundo rustica Linnaeus, 1758) è un piccolo uccello migratore dell'ordine dei passeriformi presente in Europa, in Asia, in Africa 18 ' (2 155 parole) - 19:35, 7 giu 2021

Altre definizioni con uccello; come; rondine; Un uccello con rostro e artigli; Un uccello acquatico; Uccello col becco rosso; Tipico uccello artico; Crudele come una belva; Gli artisti come Picabia; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Trarre come guadagno; Il verso della rondine; Ha le code di rondine; L'undici delle Rondinelle; La squadra di calcio lombarda delle rondinelle; Ultime Definizioni