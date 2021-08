La definizione e la soluzione di: Spargere per raccogliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : seminare

Curiosità/Significato su: Spargere per raccogliere Tartufo cinghiale, tasso, ghiro, volpe), nonostante la copertura di terra, per Spargere le spore contenute e perpetuare la specie. Tali frutti ipogei vengono 19 ' (2 310 parole) - 22:24, 6 lug 2021

