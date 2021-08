La definizione e la soluzione di: Serve per il puntamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : mirino

Curiosità/Significato su: Serve per il puntamento Cercatore In astronomia il cercatore è un piccolo cannocchiale che viene montato sul tubo del telescopio e Serve per il puntamento del telescopio stesso. Grazie 3 ' (293 parole) - 09:14, 30 set 2014

