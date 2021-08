La definizione e la soluzione di: Sciamano in primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AP

Curiosità/Significato su: Sciamano in primavera Lo Sciamano chiamato Sciamano dal giorno in cui, entrato nel tepee di Makwa-Ikwa, batte le manine sul sacro tamburo degli Sciamani. Sia Alex che Sciamano contraggono 7 ' (1 096 parole) - 15:17, 23 lug 2021

