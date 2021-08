La definizione e la soluzione di: I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Archi

Curiosità/Significato su: I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori

Altre definizioni con romani; erigevano; onore; degli; eserciti; vincitori; Cinquecentocinquantuno romani; Il colore dei romanisti; 550 romani; Fu un nemico dei Romani; Si erigevano in onore degli dèi; Li erigevano i Pellirosse; Il posto d'onore nel banchetto; Fu partner di Giannini in Mimi metallurgico ferito nell'onore; L'Ortolani autore di tante colonne sonore; Possono essere ad honorem o magistrali; Metà degli scacchi; L’albero degli uccellatori; La croce degli addendi; Nella fondina degli sceriffi; Nell'armata e negli eserciti; Scontri tra eserciti durante una guerra; Grandi unità degli eserciti; I vincitori di Hastings; Consegnare le medaglie ai vincitori; Si rendono ai vincitori; Canta Ritorna vincitori; Ultime Definizioni