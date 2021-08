La definizione e la soluzione di: Si realizza per le fondamenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Scavo

Curiosità/Significato su: Si realizza per le fondamenta Italia (categoria Voci controllate per overlinking) e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 193 ' (21 522 parole) - 12:52, 20 ago 2021

Altre definizioni con realizza; fondamenta; Si realizza fondendosi; Auto che i carrozzieri realizzano per i saloni; Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo; II colpo sensazionale realizzato da un giornalista; Una delle grandezze fondamentali in fisica; Ingrediente fondamentale della birra; Una cosa fondamentale e di primaria importanza; Principi fondamentali Bice, fu attrice teatrale; Ultime Definizioni