La definizione e la soluzione di: Le prime in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CL

Curiosità/Significato su: Le prime in classifica Tenniste prime in classifica WTA rimane in classifica per 52 settimane (1 anno), passate queste viene tolto al giocatore. Questa regola è indispensabile se si vuole che la classifica sia 19 ' (360 parole) - 12:34, 23 ago 2021

Altre definizioni con prime; classifica; Le prime nell'hangar; Prime lettere di addio; Le prime in Austria; Aria opprimente; Si classifica con la scala Richter; Una classifica di successi; Spettava all'ultimo in classifica del Giro d'ltalia; Dà il posto in classifica; Ultime Definizioni