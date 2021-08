La definizione e la soluzione di: Nei coltelli da pesce non sono affilate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lame

Curiosità/Significato su: Nei coltelli da pesce non sono affilate Coltello da pesce Il coltello da pesce è un tipo di coltello usato per mangiare il pesce a tavola. Viene usato nel coperto in apparecchiature formali dove viene posto con 2 ' (163 parole) - 04:26, 16 nov 2017

Altre definizioni con coltelli; pesce; sono; affilate; Coltelli da macelleria; Chiamano dalle strade... per affilare i coltelli!; Coltelli da macellaio per tagliare e spezzare; Affila i coltelli; Il pescecane di una famosa serie di film; Non manca nella zuppa di pesce; Pesce sott'olio; Feroce pesce tropicale; Di notte sono piccole; Sono candite sulle torte; Sono uguali nei concorsi; Tanti sono in totale i puntini sulle facce dei dadi; Hanno lame affilate; Ultime Definizioni