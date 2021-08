La definizione e la soluzione di: Molti Statunitensi lo mettono nel loro whisky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Molti Statunitensi lo mettono nel loro whisky

Guerra in Afghanistan (2001-in corso) ( Invasione statunitense dell'Afghanistan) conquista di Kabul, le truppe occidentali, Statunitensi e britannici in testa, hanno incrementato la loro presenza anche a livello territoriale per sostenere 105 ' (11 358 parole) - 11:23, 25 ago 2021