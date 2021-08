La definizione e la soluzione di: Medici che non operano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : internisti

Curiosità/Significato su: Medici che non operano Organizzazione non governativa Volontari Laici Medici con l'Africa CUAMM – Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari CCM – Comitato Collaborazione Medica ELIS – Educazione 13 ' (1 516 parole) - 13:10, 27 mag 2021

