La definizione e la soluzione di: Dividono per il lungo la chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : navate

Curiosità/Significato su: Dividono per il lungo la chiesa Abbazia di San Vittore alle Chiuse ( chiesa di San Vittore alle Chiuse) La chiesa, costruita in pietra calcarea, presenta una pianta a croce greca iscritta in un perimetro quasi quadrato, con quattro colonne che Dividono la 5 ' (598 parole) - 20:08, 22 mar 2021

