Soluzione 2 lettere : OR

Curiosità/Significato su: Dimorare... in centro Anversa vennero con non minor danno di quella città, che profitto di questa, qua a dimorare!" Infatti verso la fine del XV secolo a causa di varie circostanze si colloca 36 ' (4 210 parole) - 00:35, 22 lug 2021

