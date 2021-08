La definizione e la soluzione di: Si differenzia da Sofia per una consonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sonia

Curiosità/Significato su: Si differenzia da Sofia per una consonante Lingua protoindoeuropea sistema di occlusive in cui sono presenti triplette di consonanti costituite da sorda ("consonante tenue"), sonora ("media"), sonora aspirata ("media aspirata") 75 ' (9 267 parole) - 09:40, 10 lug 2021

