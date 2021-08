La definizione e la soluzione di: Lo è la calce non spenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : viva

Curiosità/Significato su: Lo e la calce non spenta Idrossido di calcio ( calce spenta) di calcio (denominato anche calce o calce viva). Un nome tradizionale per l'idrossido del calcio è calce spenta o calce idratata. Se riscaldato a 580 °C 7 ' (681 parole) - 01:21, 9 lug 2021

