La definizione e la soluzione di: Basilica di San Pietro : Pietà = Basilica di San Pietro in Vincoli : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Mosè

Curiosità/Significato su: Basilica di San Pietro : Pieta = Basilica di San Pietro in Vincoli : x Basilica di San Giovanni in Laterano di San Giovanni in Laterano. Coordinate: 41°53'09.26?N 12°30'22.16?E? / ?41.885906°N 12.506156°E41.885906; 12.506156 La Basilica di San Giovanni in Laterano 68 ' (7 599 parole) - 13:58, 24 ago 2021

Altre definizioni con basilica; pietro; pietà; basilica; pietro; vincoli; La basilica di Nostra Signora del , Saragozza; Una provincia della Basilicata; Un capoluogo della Basilicata; A lui è dedicata la basilica di Ravenna; Se ne trovano molti a San Pietroburgo; La squadra di calcio di San Pietroburgo; L'eroico Pietro che diede fuoco alle polveri; Nome con cui è noto Pietro di Cristoforo Vannucci; Trattato con pietà e comprensione; Si lasciava al Monte di Pietà; Si pratica per pietà; Vive della pietà altrui; La basilica di Nostra Signora del , Saragozza; Una provincia della Basilicata; Un capoluogo della Basilicata; A lui è dedicata la basilica di Ravenna; Se ne trovano molti a San Pietroburgo; La squadra di calcio di San Pietroburgo; L'eroico Pietro che diede fuoco alle polveri; Nome con cui è noto Pietro di Cristoforo Vannucci; Privo di vincoli; Non hanno vincoli; Non soggetta a vincoli; Ultime Definizioni