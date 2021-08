La definizione e la soluzione di: Si azionano per atterrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Flap

Curiosità/Significato su: Si azionano per atterrare Atterraggio natante a terra, entrare in porto o raggiungere l’ancoraggio stabilito. Per atterrare, bisogna perdere gradualmente velocità e quota, impostando una discesa 24 ' (3 486 parole) - 07:10, 8 lug 2021

