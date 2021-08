La definizione e la soluzione di: Serve per evidenziare una parte del testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Sottolineatura

Curiosità/Significato su: Serve per evidenziare una parte del testo Relata refero riferite [da altri]" o "riporto cose riportate", è una frase latina ancora oggi in uso. È usata per evidenziare l'estraneità di chi sta parlando alle responsabilità 3 ' (356 parole) - 22:54, 1 mar 2021

Altre definizioni con serve; evidenziare; parte; testo; Serve al contadino; Serve al disegnatore; Lo è ciò che serve; Senza esca non serve; Si usano per disegnare o evidenziare; Parte con una spinta; Prendono parte alla conferenza stampa; Si tengono da parte; Trasforma il matto in una parte del giorno; Testo sacro arabo; Opere dal mesto testo; Il testo della vita di Gesù; Testo Unico;