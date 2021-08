La definizione e la soluzione di: Si racchiude in un bozzolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Baco Da Seta

Curiosità/Significato su: Si racchiude in un bozzolo Villa Della Porta bozzolo Porta bozzolo (anche nota semplicemente come Villa bozzolo) è una villa sita a Casalzuigno (Varese), risalente al XVI secolo, e circondata da un vasto 11 ' (1 234 parole) - 00:31, 16 lug 2020

Altre definizioni con racchiude; bozzolo; Racchiude i numeri del Lotto; Racchiude il midollo; Racchiude in sé i semi delle piante leguminose; Racchiude il Santissimo sull'altare; La ninfa del bozzolo; Ultime Definizioni