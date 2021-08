La definizione e la soluzione di: Preparato per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Arato

Curiosità/Significato su: Preparato per la semina semina profondità di semina, infine regolando l'umidità e la temperatura ai valori ottimali. La semina può avvenire nel campo, in precedenza Preparato con la vangatura 2 ' (242 parole) - 12:32, 14 dic 2020

