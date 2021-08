La definizione e la soluzione di: In Perù e in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ER

Curiosità/Significato su: In Peru e in Inghilterra Perù ufficialmente Repubblica del Perù (in spagnolo: República del Perú, in quechua: Piruw Ripuwlika, in aymara: Piruw Suyu), è uno Stato dell'America meridionale 94 ' (9 535 parole) - 20:38, 20 ago 2021

Altre definizioni con perù; inghilterra; La capitale del Perù; Antichi re del Perù; Animale simile al lama, tipico del Perù; Un lingua comune a popolazioni di Perù e Bolivia; Serie TV ambientata nell'Inghilterra del primo 900; Uno... in Inghilterra; L'ultima moglie di Enrico VIII d'Inghilterra; Vai in Inghilterra!; Ultime Definizioni