La definizione e la soluzione di: Non lordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Netto

Curiosità/Significato su: Non lordo Prodotto interno lordo altri significati, vedi PIL (disambigua). In economia, prodotto interno lordo (abbreviato PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato 33 ' (4 167 parole) - 19:13, 11 mag 2021

Altre definizioni con lordo; Può essere lordo ma non sudicio; Balordo, sciocco; L'indicatore BIL interessa quello interno lordo; È interno e lordo nel PIL; Ultime Definizioni