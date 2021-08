La definizione e la soluzione di: Genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Elegie

Curiosità/Significato su: Genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale

Altre definizioni con genere; eccelsero; orazio; giovenale; Il genere narrativo di molti romanzi di John Le Carré; Genere di piante a cui appartiene il dente di leone; Il genere musicale di Salmo; Genere musicale dal ritmo molto cadenzato; Lavora in collaborazione col giraffista; Le prime lettere di Orazio; Orazio scrisse quella poetica; Fanatica adorazione; __ Giunio Giovenale, poeta satirico latino; Ultime Definizioni