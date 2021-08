La definizione e la soluzione di: Un complesso come quello delle sorelle Lescano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Trio

Curiosità/Significato su: Un complesso come quello delle sorelle Lescano Trio Lescano (1925-) Il nome Lescano è l'italianizzazione del cognome delle tre sorelle. Sebbene fossero di nazionalità e idioma olandese, le tre sorelle risultarono cittadine 77 ' (10 784 parole) - 18:33, 14 ago 2021

Altre definizioni con complesso; come; quello; delle; sorelle; lescano; Il complesso dei premi vinti da uno sportivo; Il complesso dei pistilli; Con Zeppelin era un noto complesso musicale; L'ltalico è un complesso sportivo di Roma; Bucherellato come vecchi mobili; Come sarebbe la lotta tra un gigante e un nano; Come la coda delle rondini; Come lora che precede il mezzogiorno; Quello reale è un'anatra dalle piume multicolori; E' noto quello di potassio; Quello di magnesio è usato come antiacido; Augusto fondò quello romano; Lente delle malattie professionali; Un passo delle Dolomiti; Come la coda delle rondini; Era la sigla delle pubblicazioni edite dalla Rai; Le sorelle di Cechov; Sorelle per vocazione; Le sorelle dei campanili; Il drammaturgo autore di Tre Sorelle e Zio Vanja; Lo formavano le Lescano; Ultime Definizioni