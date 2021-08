La definizione e la soluzione di: Chi li mette, non cammina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Sci

Altre definizioni con mette; cammina; Permette di instillare; Dànno il benvenuto... a chi li mette sotto i piedi; Permette di stabilire la data della Pasqua; Chi lo commette fa un reato; La battigia su cui si cammina; Camminano... saltando; Li usa l'alpinista per camminare sul ghiaccio; Li fa il bimbo camminando; Ultime Definizioni