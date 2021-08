La definizione e la soluzione di: Bicchiere usato per brindare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Calice

Curiosità/Significato su: Bicchiere usato per brindare Barry Lyndon offende Quin in pubblico gettandogli in faccia un Bicchiere di vino (che avrebbe dovuto usare per brindare alla coppia). A causa di tale oltraggio, il capitano 45 ' (5 181 parole) - 15:19, 19 ago 2021

Un alto e allungato bicchiere a calice; Long drink con vodka servito in un bicchiere di rame; E' sottile quello del bicchiere; Bicchiere col gambo; Quello di magnesio è usato come antiacido; Un gas usato per la disinfezione di ambienti; E' largamente usato per costruire contenitori; Ormone usato in farmacia;